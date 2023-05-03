"سنلعب ورقة الصعود إلى آخر دقيقة"

جدد رئيس شبيبة تيارت عزم فريقه مواصلة المنافسة على الصعود إلى حظيرة الرابطة المحترفة الأولى إلى آخر دقيقة من بطولة القسم الثاني هواة مجموعة وسط غرب، طالما أن الفارق بينه وبين المتصدر نجم بن عكنون 3 نقاط والوصيف ترجي مستغانم نقطتين، وهذا قبل 5 جولات عن نهاية البطولة.

وقال مراد آيت مولود في ندوة صحفية عقدها زوال اليوم بمقر الفريق، أن فريقه ضيع نقطتين هامتين أمام الرائد نجم بن عكنون عندما استضافه في الجولة الماضية وفرض عليه التعادل الايجابي من فرصة في آخر رمق من المباراة، لكنه أكد أن ورقة الصعود ستلعب إلى آخر دقيقة من المنافسة، رغم اعترافه بتأثر لاعبيه بالتعثر والتوقف الإجباري للبطولة بمناسبة عيد الفطر وعودة اللاعبين إلى جو التدريبات تحضيرا لمباراة وداد تلمسان نهاية الأسبوع الجاري.

وكشف القائد السابق والرئيس الحالي لـ"الزرقة" عن تلقي اللاعبين وأعضاء الطاقم الفني لمستحقاتهم المتمثلة في أجور 4 أشهر ومنح المقابلات كاملة باستثناء منحة مباراة نصر حسين داي، متحديا الجميع إن كان فريقا آخر يسير بنفس الكيفية فيما تعلق بتسوية مستحقات اللاعبين والمدربين.

وأشاد رئيس شبيبة تيارت بالروح الرياضية التي ميزت "الحباش"، أنصار فريقه، في معظم المقابلات والتي كانت محل ثناء من عديد الأطراف في المجال الرياضي، رغم تعثر فريقهم مرتين متتاليتين أمام منافسين مباشرين له على أرض ملعبه وهما شباب المشرية ونجم بن عكنون.