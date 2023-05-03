تحقيق برلماني حول تدني الخدمات في الأحياء الجامعية

عقدت لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، برئاسة صالح جغلول، رئيس اللجنة، اليوم الأربعاء، اجتماعا خصص لاقتراح إنشاء لجنة تحقيق برلمانية حول أسباب تدني مستوى الحياة الطلابية بالأحياء الجامعية.

وجاء في بيان للمجلس الشعبي الوطني "في البداية، أوضح رئيس اللجنة أن ظروف حياة الطلبة بالأحياء الجامعية متفاوتة نسبيا، وتشوبها أحيانا صعوبات يواجهها الطالب المقيم وتؤثر سلبا على نوعية التحصيل الأكاديمي، وقد تؤدي إلى تسجيل بعض الانحرافات".

واضاف البيان "ولم يفت السيد جغلول أن ينوه، في نفس الوقت، بجهود الدولة التي ترصد ميزانيات معتبرة سنويا للقطاع من أجل تقديم خدمات جامعية نوعية كالمنح، الإيواء، النقل، الإطعام الوقاية الصحية ومختلف النشاطات العلمية، الثقافية الرياضية والترفيهية.... وفي هذا المقام، شدد رئيس اللجنة على ضرورة الحرص التام على أن تتسم لجنة التحقيق بالجدية والانضباط، مع أخذ مخرجاتها بعين الاعتبار كونها تتشكل من نواب أكفاء مطلعين على مهام التحقيق في مجال اختصاصهم، مشيرا إلى أن الهدف المنشود هو إيجاد مزيد من السبل لتحسين ظروف الطلبة والمساهمة مع كل الهيئات للوصول إلى تكفل أمثل بالنخبة داخل الإقامات الجامعية بالدرجة الأولى".

وأضاف جغلول –وفق ذات البيان- أن فتح تحقيق برلماني من طرف النواب من مختلف المجموعات البرلمانية لا يعني وجود خلفية ضد أي جهة مهما كانت، بل هو ممارسة للصلاحيات الرقابية على عمل الحكومة لا غير.

وختم البيان "ولدى تدخلهم، أجمع السادة النواب على أهمية تشكيل هذه اللجنة التي ستقف حتما على العوائق التي تقف في وجه النهوض بقطاع الخدمات الجامعية، مقترحين أن يشمل التحقيق بعض الإقامات الجامعية عبر الولايات لاسيما تلك التي عرفت بعض الظواهر السلبية".