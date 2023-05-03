ربيقة يؤدي زيارة للمجاهدة جميلة بوحيرد

قام وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، بزيارة أيقونة الثورة التحريرية المظفرة، المجاهدة جميلة بوحيرد، حسب ما أفاد به، اليوم الأربعاء، بيان للوزارة.

وجرت هذه الزيارة بحضور المجاهدة الرمز ورفيقة الكفاح، المجاهدة جميلة بوباشة، حيث تم خلال هذا اللقاء التوقف عند ذكريات النضال والاعتقال والصمود وفرحة الاستقلال.

وقد أكدت المجاهدتان في حديثهما مع السيد ربيقة على "ضرورة الحفاظ على أمانة الشهداء"، ليخصهما الوزير، في ختام الزيارة، بتكريم رمزي، مذكرا بأن العناية بفئة المجاهدين وأرامل الشهداء تأتي انطلاقا من "واجب الوفاء لقيم نوفمبر الخالدة ولرسالة من صنعوا مجد الجزائر وعزتها".