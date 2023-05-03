نحو مواجهة جزائرية-مغربية في ربع النهائي

حقق المنتخب المغربي، أقل من 17 سنة، اليوم الأربعاء، ثاني فوز له في كأس إفريقيا المقامة حاليا في الجزائر.

وتغلب أشبال المدرب سعيد شيبة على المنتخب النيجيري بهدف دون مقابل على ملعب الشهيد حملاوي في قسنطينة، ليرفع المنتخب المغربي رصيده إلى النقطة السادسة ويحسم تأهله إلى ربع النهائي.

وبات أسود الأطلس في أفضل رواق لتصدر المجموعة الثانية، حيث تبقى لهم مواجهة أخيرة ضد زامبيا على ملعب 19 ماي 56 في عنابة.

وفي حال تأهل "الخضر" في المركز الثاني عن المجموعة الأولى وتصدر المغرب للمجموعة الثانية، وهما الاحتمالان الأقرب، سيكون الجمهور على موعد مع مواجهة مغاربية مثيرة في ربع النهائي على ملعب الشهيد حملاوي.

والتقى المنتخبان شهر سبتمبر الماضي في نهائي كأس العرب بملعب سيق في ولاية معسكر، وحسم "الأفناك" المواجهة بضربات الجزاء بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل هدف في كل شبكة.

وستكون مواجهة ربع النهائي ذات أهمية كبيرة باعتبار أن الفائز سيضمن ورقة التأهل إلى كأس العالم لذات الفئة.