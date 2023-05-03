غليزان: توقيف أشخاص بحوزتهم كل أنواع السموم

محاربة لظاهرة حمل الأسلحة البيضاء، والجرائم المقترنة بها، وجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، تم برمجة عملية شرطة استهدفت النقاط السوداء، وبؤر الإجرام على غرار حي برمادية، حيث سخرت لها إمكانات مادية وبشرية لازم. وتهدف هذه العملية إلى تعزيز التواجد الميداني لعناصر الأمن من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، حيث تم القيام بعملية مداهمة مع وضع نقاط مراقبة تم من خلالها إخضاع 250 شخص لفحص الهوية ودراسة حالة والقيام بمراقبة أمنية وإدارية لـ70 مركبة ومجموعة من الدراجات النارية.

أسفرت العملية عن توقيف 10 أشخاص مبحوث عنهم بموجب أوامر وأحكام قضائية، وتوقيف مركبة محل بحث دولي من طرف الأنتربول، إلى جانب توقيف شخصين وحجز كمية من الكوكايين ومبلغ مالي من عائدات الترويج بمسكن أحد الموقوفين، وشخص بحوزته الكيف المعالج وأقراص مهلوسة، مع حجز كمية من المشروبات الكحولية، ومجموعة من الدراجات النارية بسبب مخالفة أصحابها لقانون المرور.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، أنجزت ملفات جزائية سيحال بموجبها المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.