Les "Verts" affronteraient le Maroc en quarts de finale

La sélection nationale marocaine de moins de dix sept ans U17 a réalisé ce mercredi sa deuxième victoire en coupe d'Afrique des Nations organisée actuellement en Algérie.

les poulains du coach Saïd Chiba ont vaincu les sélection nigérienne au score de 1/0 au stade du martyr Hamlaoui à Constantine pour augmenter leurs points à 6 et se qualifier en quarts de finale.

les Lions de l'Atlas sont maintenant dans la meilleure position pour être en tête de lice du groupe 2 et il ne leur reste qu'un seul match face à la Zambie au stade de 19 mai 56 à Annaba.

Au cas où les verts seront qualifiés en deuxième place du classement du groupe 1et que le Maroc soit en tête de lice du groupe 2, le public assistera à un derby maghrébin en quarts de finale au stade Hamlaoui.

Rappelons que les deux sélections se sont affrontées en septembre dernier en finale de la coupe arabe dans la wilaya de Mascara et que les fennecs ont gagné le match à la fin de la deuxième mi-temps et du temps additionnel en réalisant un match nul 1/1.

le prochain match sera crucial pour les deux équipes étant donné que le vainqueur assurera la carte de qualification en coupe du monde.