"الجوية الجزائرية": أسعار ترويجية للرحلات الدولية

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق عرض ترويجي يخص رحلاتها من وإلى الخارج، خلال الفترة الممتدة إلى غاية 28 أكتوبر المقبل، حسبما أفاد به بيان للشركة.

وأوضح ذات البيان، أن "الخطوط الجوية الجزائرية تعلمكم بإطلاق تسعيرة ترويجية هامة للرحلات ما بين الجزائر والخارج، انطلاقا من الجزائر نحو الخارج وانطلاقا من الخارج نحو الجزائر"، مشيرا إلى أن هذا العرض الترويجي يغطي الرحلات خلال الفترة الممتدة إلى غاية 28 أكتوبر المقبل، مع آخر أجل للإصدار في 31 ماي المقبل.

وتابع المصدر ذاته، أن هذا العرض الصالح في حدود المقاعد المتوفرة، يخص الرحلات ما بين الجزائر-باريس والجزائر-مونبوليي والجزائر-مرسيليا وباريس-الجزائر ومرسيليا-الجزائر وليون-الجزائر.

كما يتعلق الأمر أيضا -حسب ذات البيان- بالرحلات الرابطة بين الجزائر وتونس ولشبونة وبروكسل والدوحة و روما.

وأضافت الشركة في بيانها، أن هذا العرض الذي يخص الدرجة "السياحية"، يغطي كذلك الرحلات المتوجهة إلى الجزائر انطلاقا من تونس ولشبونة وبروكسل والدوحة وروما.

كما أشار ذات البيان، إلى أن التسعيرات الترويجية متوفرة على الموقع الالكتروني للشركة، عبر تطبيق الخطوط الجوية الجزائرية، لدى شبكة نقاط بيعها وشبكة وكالات السفر الشريكة.