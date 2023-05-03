تعليمات جديدة حول سكنات "عدل"

واصل المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره عدل فيصل زيتوني، رفقة المدير العام المساعد المكلف بمتابعة المشاريع والمدير الجهوي لوكالة عدل الجزائر شرق، معاينة مشاريع صيغة البيع بالإيجار بالعاصمة. وحسب بيان للوكالة، فقد عاين المسؤول موقع 1200 وموقع 500 وحدة سكنية لصيغة البيع بالإيجار ببئر توتة بالعاصمة. وأضاف نغس المصدر، بان المسؤول، ولدى معاينته لمختلف الوحدات السكنية والتجزئات السكنية بالموقعين والإطلاع أكثر على مدى جاهزيتهم وتقدم الأشغال بهما، قام بنصيب مؤسسات مقاولاتية مناولة تعمل بنظام التناوب 8×3 بالورشات التي تعرف تأخرا في الأشغال، ودعا المسؤول الأول للوكالة مصالح سونلغاز لتسريع وتيرة الأشغال والتنسيق مع مصالح الوكالة ومؤسسات الإنجاز المشرفة على الأشغال للإنتهاء منها في أقرب الآجال وربط الموقعين 1200 و500 و حتي موقع 550 و 1400 مسكن بشبكة الكهرباء و الغاز . كما أمر المدير العام بالشروع في تنظيف التجزئات المنتهية بها الأشغال ورفع الأتربة المتبقية من أشغال البناء بها ، كما أمر أيضا بالشروع في رفع قاعدة الحياة بكل موقع من المواقع الأربعة المذكورة من أجل تسليم السكنات مكتملة