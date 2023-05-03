مدير الشؤون الدينية لوهران يطمئن على المكلف بالامامة المصاب

تنقل مدير الشؤون الدينية والاوقاف لولاية وهران للاطمئنان على صحة وسلامة المكلف بالامامة بمسجد بعين الترك. واشار بيان لمديرية الشؤون الدينية لولاية وهران انه

على اثر المعلومات التي تناقلتها بعض الوسائط الاجتماعية بخصوص الاعتداء على السيد جمال عتو المكلف بالإمامة بمسجد أبي بكر الصديق بعين الترك انتقل مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية وهران الاستاذ لخضر قداري الى عين المكان للاطمنان على صحة السيد جمال عتو واكدت المديرية بان المعني بالف خير وسبب الاصابة انه وقعت مناوشات كلامية بينه وبين احد المصليين ، حيث عند الخروج من المسجد دفعه المعتدي من الخلف فاسقطه ارضا ليتقل الموظف الى مستفى عين الترك أين قدمت له الاسعافات الاولية فيما تدخلت المصالح المختصة لالقاء القبض على المعتدي حسب البيان.