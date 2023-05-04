هذا ما صرح به أبو الغيط بشأن عودة سوريا للجامعة العربية

قال أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن عودة سوريا إلى الجامعة "واردة جدا" قبل القمة المقررة بالعاصمة السعودية الرياض في 19 ماي الجاري.

وأفاد أبو الغيط في مقابلة مع قناة "الشرق"، مساء الأربعاء، بشأن تفعيل آلية عودة سوريا للجامعة العربية، بأن ذلك "يجب أن يحدث على مراحل".

وأضاف: "يبدأ باجتماع ونقاش ثم توافق (بين الدول الأعضاء في الجامعة)، وبعد ذلك تُقدم دعوة إلى سوريا". وتابع: "عندئذ تأتي سوريا وتشارك في أي اجتماع وزاري آخر، وتعود إلى كل فعاليات الجامعة العربية".

وعما إذا كان يتوقع عودة سوريا إلى الجامعة قبل قمة الرياض المقبلة، ذكر أبو الغيط: "مما أرصده من نشاطات واتصالات ومتابعات وزخم، فإن عودة سوريا احتمال وارد جداً أن يحدث".

واعتبر أن ما قد يُعيق ذلك، هو "حدث كبير ما، يؤدي إلى تأجيل عودة دمشق إلى الجامعة"، دون تفاصيل. تأتي هذه التصريحات، في ظل توجه رسمي متزايد لدى دول عربية لإعادة سوريا إلى محيطها العربي وإلى مقعدها بالجامعة الذي تم تجميده في العام 2011.

وتم تجميد عضوية سوريا في منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، على خلفية قمع النظام السوري للاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير