وفاة الخبير الاقتصادي محمد بهلول

توفي صبيحة اليوم محمد بهلول الخبير الاقتصادي عمر يناهز 68 سنة، بعد مرض عضال ألزمه الفراش لسنوات، ومؤسس أول معهد لتنمية الموارد البشرية في وهران وصاحب التحاليل الاقتصادية على مختلف صفحات الإعلام الوطني.

كان الفقيد من المفكرين القلائل الذين حافظوا على استقلاليتهم و في التحليل الاقتصادي الواقعي مما جعل آراءه ذات مصداقية لدى الهيئات الرسمية كرئاسة الجمهورية و الوزارات و حتى عند المؤسسات الخاصة وساهم كعضو في لجنة التحقيق حول أحداث منطقة القبائل سنة 2001 برئاسة أستاذ القانون محند ايسعد.

وكان الراحل بهلول شاعرا و فنانا تشكيليا في نفس الوقت وساهم في تنظيم العديد من المحاضرات في المعهد بحي كناستيل وهران في مختلف التخصصات و آخرها سلسلة من محاضرات في رمضان المنصرم تحت إشراف نجله ناظم بهلول الذي حمل مشعل الوالد بعد مرضه.