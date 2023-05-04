أسعار النفط الخام ترتفع

ارتفعت أسعار النفط الخام بشكل طفيف، خلال تعاملات اليوم الخميس، في محاولة لتعويض الخسائر التي وصلت إلى أكثر من 9% خلال الجلسات الـ3 السابقة.

يأتي ذلك بالتزامن مع تجاوز مخاوف الطلب لدى كبار المستهلكين الإشارات إلى أن الولايات المتحدة قد توقف زيادات أسعار الفائدة.

بحلول الساعة 06:34 صباحًا بتوقيت غرينتش ، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم جويلية 2023، بنسبة 0.82%، لتسجل 72.92 دولارًا للبرميل. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ، تسليم جوان 2023، بنسبة 0.52% لتسجل 68.96 دولارًا للبرميل. كانت أسعار النفط الخام قد أنهت تعاملاتها، أمس الأربعاء ، على تراجع بأكثر من 4%، لتواصل نزيف الخسائر للجلسة الثالثة على التوالي.