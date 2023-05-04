المدير العام للأمن الوطني يشارك في أشغال الدورة الـ 11 للأفريبول

شارك المدير العام للأمن الوطني فريد بن شيخ، بداية من يوم أمس الأربعاء في أشغال الدورة الـ 11 للجنة التوجيهية لآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي أفريبول بالعاصمة تونس، بمشاركة العديد من قادة ورؤساء أجهزة الشرطة الإفريقية.

وأفاد بيان الأمن الوطني، أن المدير العام رافع من أجل الاحترام الصارم للمبادئ الأساسية المنصوص عليها في النظام الأساسي لآلية الأفريبول، لا سيما ما تعلق بانتخاب مكتب تنفيذي جديد خلال الجمعية العامة للأفريبول المزمع تنظيمها شهر أكتوبر 2023، مع المطالبة بحصول الجزائر على صفة العضوية الدائمة في المكتب التنفيذي، بالنظر إلى دورها المحوري في إرساء دعائم هذه الآلية والأهمية البالغة التي توليها لإحلال الأمن والسلم في ربوع القارة الافريقية.

على هامش أشغال هذه الدورة، كانت للمدير العام للأمن الوطني محادثات ثنائية مع كل من رئيس الجمعية العامة للأفريبول، والممثل الشخصي لمفوض الشؤون السياسة، السلم والأمن لدى الإتحاد الإفريقي، والمدير العام للشرطة الناميبية، والمدير العام لشرطة غينيا بيساو وممثل الشرطة لدى افريقيا الوسطى، حيث عبرت هذه الشخصيات عن تأييدها لرؤية الجزائر الداعية الى إعادة تنظيم وتسيير آلية الأفريبول.