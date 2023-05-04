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بودبوز يقود الأهلي للعودة إلى دوري الأضواء

رياضة
4 ماي 2023 ()
شاهر.ع
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ساهم الدولي الجزائري، رياض بودبوز لاعب نادي الأهلي السعودي في عودة ناديه إلى دوري المحترفين أو ما يعرف بدوري "روشن السعودي".

و تغلب الأهلي على مستضيفه هجر بهدفين دون رّد ، ضمن منافسات الأسبوع الـ 30 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، قبل نهاية المسابقة بأربع جولات.

و سجل للأهلي حسن العلي (45) ورياض بودبوز (90+5) من ركلة جزاء، فيما سجل هدف هجر الوحيد حيان في الدقيقة 56.

يذكر أنه يتأهل 4 فرق لدوري روشن، وبوصول الأهلي للنقطة 65، حجز مقعدا بين الأربعة المتأهلين، على أن يخوض المباريات المتبقية له يفي المسابقة لتحديد الترتيب.

 

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