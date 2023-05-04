سونالغاز تطلق نادي الصحافة

أطلق مجمع سونالغاز، اليوم، نادي الصحافة تزامنا واليوم العالمي الصحافة، في إطار ترسيخ العلاقات المميزة بين المؤسسة و مختلف وسائل الإعلام، عمومية كانت أو خاصة.

وخلال كلمته بالمناسبة، قال الرئيس المدير العام لمجمع سونالغاز، مراد عجال ، إن سونالغاز تعتبر الأسرة الإعلامية الوطنية شريكا محوريا تتقاسم معه واجب الخدمة العمومية للمواطنين، كل في مجاله واختصاصه.

وذكر مراد عجال إنّ المجمع أرسى، سعيا منه لتسهيل وصول المعلومة الصحفيين، منذ سبعينيات القرن الماضي جملة من التقاليد ظلت تحافظ على العلاقات الجيدة مع الصحافيين، قصد الوصول إلى المعلومة الموثوقة دون مغالطات أو تهويلات.

وأشار المتحدث، في السياق ، إلى توفير مجموعة من المنصات الالكترونية والورقية تستغل يوميا لنشر البيانات الإعلامية المتعلقة بنشاط سونالغاز وانجازاتها، لاسيما من خلال موقعها الرسمي وصفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.