عدد معتبر من المدمنين خضعوا للعلاج العام الماضي

أكد اليوم البروفيسور محمد شكالي المدير الفرعي لترقية الصحة العقلية بوزارة الصحة أن 27000 مدمن على المخدرات تمت متابعتهم و خضعوا للعلاج خلال 2022 ، عبر 46 مركز خاص بمعالجة الإدمان على المخدرات عبر الوطن.

وأضاف أننا نتحدث حاليا عن الانتشار الواسع لأنواع المخدرات الجديدة في أوساط شبابنا و منها الذي يقدم للأطفال في شكل حلوى، علما أنها ليست غالية الثمن و في المتناول، مؤكدا على أن تعاطي المخدرات مرض مزمن عابر للقارات يجب التحلي بالصبر لعلاجه ، و تظافر مجهودات العاملين في السلك الطبي و شبه الطبي و كذا المختصين في علم النفس للتكفل بهؤلاء المرضى.

لتؤكد من جهتها أكدت البروفيسور حنان حسين اختصاصية الأمراض العقلية و رئيسة مصلحة علاج الإدمان بمستشفى الرازي بعناية، أن سن الإدمان في أوساط أطفالنا بات مبكرا، حيث يتم أول تعاطي للمخدات في 8 سنوات، وهي مرحلة جد هشة من عمر الصغير، مما يفتح بابا آخر نحو مشاكل اجتماعية كثيرة تبدأ بسوء التمدرس وتنتهي بالإجرام في سن مبكرة .