عنابة: تأجيل الفصل في قضية الهجوم على مقر أمن سيدي سالم

اجل قاضي الغرفة الجزائية بمجلس قضاء عنابة، صبيحة اليوم، محاكمة 60 متهما في الاعتداء و محاولة اقتحام بالعنف لمقر الامن الخارجي بحي سيدي سالم في بلدي البوني بولاية عنابة، إلى الأسبوع القادم.

تأجيل النظر في الملف، الذي شغل الرأي العام المحلي و الوطني، جاء بطلب من دفاع المتهمين، لتمكين حوالي ثلاثين محام، من الاطلاع على الملف والحصول على نسخة من " القرص المضغوط" الذي يحتوي على مشاهد و فيديوهات الأحداث المؤسفة التي عرفها حي سيدي سالم الشعبي، الذي بنت على أساسه، حسب دفاع المتهمين، الضبطية القضائية والنيابة العامة، توجيه الاتهام إلى 60 شخصا بتهم ثقيلة.

وعرف محيط مجلس قضاء عنابة، منذ الساعات الأولي تعزيزات أمنية مشددة، لتأمين مجريات المحاكمة.