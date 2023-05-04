غيتون يرّد على تقارير رحيله عن باستيا

رّد الدولي الجزائري، كيفن غيتون على الأخبار التي راجت مؤخرا حول مغادرته لناديه باستيا مع نهاية الموسم الجاري وخوض تجربة أخرى مع أحد الفرق التي تريد إنتدابه وتحديدا لانس و أولمبيك مرسيليا.

وقال الوافد الجديد لصفوف " الخضر" في تصريحات لموقع "، " سأكون شفافًا ، أعلم أن الأندية تراقبني وتتابع أدائي، في الوقت الحالي لا أشعر بالقلق حيال ذلك وسأظل أركز بشكل كامل على فريقي و سنرى ما سيحدث في النهاية".

وأضاف اللاعب الذي سجل أربع أهداف وقدم خمس تمريرات حاسمة في 33 مواجهة :" أبلغ من العمر 27 عامًا ، إذا تم تقديم عرض ، فسوف نفكر في الأمر مع النادي ، في عمري ، قد لا أتمكن من السماح للقطار بالمرور".

وأردف:" لا أضع لنفسي حدودا ، ما زلت آمل أن أحقق المزيد ما زلت مبالغا مع نفسي ، ولا أنوي التوقف عند هذا الحد، لا أنسى المصاعب التي مررت بها لهذا سأظل هادئًا وهذا لا يعني أنني لاعب آخر لأني لاعب دولي".

وختم" Corse-Matin"، بأنه من المحتمل أن لا يرتدي غيتون ألوان النادي الكورسيكي الموسم المقبل بالرغم من إرتباطه بعقد مع باستيا إلى غاية 2026.