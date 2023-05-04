وزارة الصحة: إدراج لقاح جديد للحجاج

تتواصل عملية تلقيح الحجاج الجزائريين المعنيين بموسم حج 1444 هـ/2023 م إلى غاية 15 ماي.

أكد رئيس البعثة الطبية لموسم الحج 2023، الدكتور محمود دحمان، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه استنادا إلى تعليمات المنظمة العالمية للصحة الموجهة للتجمعات العالمية الكبرى، سيما موسم الحج، أدرجت وزارة الصحة لقاحا جديدا تماشيا مع الظرف، تتعلق باللقاح المضاد للشلل لوقاية الحجاج الجزائريين، وذلك بعد تسجيل حالات بالبقاع خلال المواسم السابقة.

وأوضح بالمناسبة أنه تم وضع مركزي لقاح بكل دائرة بمختلف ولايات الشمال والهضاب العليا، فيما تم تخصيص النقل بالتنسيق مع بلديات ولايات الجنوب إلى مراكز التلقيح لتيسير المهمة على سكان هذه المناطق، وذلك استجابة للعدد المبرمج خلال هذا الموسم بصفة عامة لتأدية هذا الركن من أركان الإسلام على أحسن وجه خلال المدة التي سطرتها السلطات العمومية لهذا الغرض.

وكعينة للمراكز التي تقوم بعملية تلقيح ضيوف الرحمان بالجزائر العاصمة، توافد هؤلاء بداية من الأسبوع الفارط على مركز التلقيح لحي الينابيع لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة التي تؤهلهم للقيام بهذه الشعيرة والركن الخامس من الإسلام.

وأكد الدكتور أمين بلحميسي، المكلف بعملية التلقيح على مستوى هذا مركز، أن هذا الأخير يتكفل بحجاج خمس بلديات تابعة للمقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس، وهي بلديات سحاولة وبئر خادم وبئر مراد رايس وحيدرة وجسر قسنطينة، حيث يحرص المشرفون على هذه العملية على مرافقتهم في أحسن الظروف.