Toxicomanie: 27000 patients traitées l'année dernière

Il a également évoqué la circulation de nouvelles drogues chez les jeunes, y compris ceux offerts aux enfants sous forme de bonbons, des drogues dont les prix ne sont pas élevés, et a insisté sur le fait que la toxicomanie est une maladie dont le traitement nécessite du temps et de la patience, et une synergie des efforts du personnel médical et paramédical et des psychologues pour soigner ces patients.