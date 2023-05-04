رمان: لن أغيّر أهدافي وموقف بن علي رجولي

يلاقي غدا الجمعة بملعب نيلسون مانديلا، المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم لأقل من 17 سنة نظيره الكونغولي في ثالث وآخر مباراة عن دور المجموعات، الذي فاز فيه " الخضر" في اللقاء الأول أمام الصومال بهدفين دون رّد وخسروا في الثانية أمام السنغال بثلاثية لصفر.

وقال المدرب أرزقي رمان خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم رفقة لاعبه بداني:" رغم أننا لدنيا ثلاث نقاط نسعى للتأهل في المرتبة الثانية بنتيجة مرضية وتكون في صالحنا".

وأضاف المتحدث ذاته: " العناصر الوطنية تأثرت بعد الخسارة مع السنغال، عملنا على جانب الاسترجاع من الناحية النفسية وفي الموالي شعرنا بأن اللاعبين قد استعادوا قليلا عافيتهم". وأردف رمان:" أنا متدرب متعود على التحديات، ولن أغيّر أهدافي، فرغم الهزيمة الأخيرة أمام السنيغال إلا أننا لازلنا متمسكين بهدفنا".

وتابع رمان: الوعد الذي أقدمه للشعب الجزائري، هو أننا سنتأهل إلى المونديال إن شاء الله، وأنا واثق مما أقوله".

وختم رمان بخصوص الموقف الذي اتخذه اللاعب، يونس بن علي الذي قامت إدارة نادي نانت بفسخ عقده وقال عنه:" صراحة لقد قام بموقف رجولي والجزائر معروفة بهذه الأمور، بن علي لاعب متخلق وملتزم بالإضافة إلى أن طريقة تفكيره أكبر من سنه لهذا فهو يريد رفع التحدي".