جديد جريمة قتل رجل أعمال بباتنة

أمر قاضي التحقيق لدى الغرفة الثانية بمحكمة باتنة بإيداع المتهم الرئيسي ومرافقه في قتل رجل الأعمال بن يحي عبد الرزاق الحبس فيما أصدر أوامر بإلقاء القبض على بقية افراد المجموعة المتوسطة واخضاع عدد منهم لنظام الرقابة القضائية.

قدم، منتصف نهار اليوم وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة كل التفاصيل الجديدة المرتبطة بقضية قتل رجل الأعمال بن يحي عبد الرزاق في 18 أفريل المنصرم.

وأوضح ممثل النيابة العامة أن الجريمة التي ارتكبت في التاريخ المذكور على الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا بجوار مسكنه العائلي بطريق تازولت استرجع فيها السلاح الناري المستخدم في الجريمة وكذا اللباس النسائي، كما أن العملية كانت بتدبير من طرف مجموعة مكونة من ستة أشخاص تم تحديد هوية جميعهم وهذا بتدبير من طرف المتهم الرئيسي د،خ .

وأضاف وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة إن المتورطين في الجريمة تم تقديمهم أمام النيابة العامة لدى محكمة باتنة وإحالة ملف الإجراءات لقاضي التحقيق للغرفة الثانية الذي وجه لهم تهم جناية تكوين جمعية اشرار والتخطيط لجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، وكذا المشاركة في الجناية وعدم التبليغ من طرف البعض منهم.