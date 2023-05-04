عطاف يمثل الرئيس تبون في مراسم تتويج تشارلز الثالث

كلّف رئيس الجمهورية، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف بتمثيله في مراسم تتويج جلالة الملك تشارلز الثالث، ملكاً للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، وعقيلته جلالة الملكة، وفي الاحتفالات المنظّمة بمناسبة اعتلاء العاهل البريطاني الجديد العرش.

جاء في بيان لرئاسة الجمهورية: "مشاركة الجزائر في هذه المراسم التي ستقام يوم السبت 6 ماي بلندن تندرج في إطار تعزيز علاقات الصداقة التاريخية والحوار السياسي والتعاون الاقتصادي القائم بين البلدين اللذين احتفلا شهر نوفمبر المنصرم بالذكرى الستين لإقامة علاقاتهما الدبلوماسية".