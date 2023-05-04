النعامة: مناورة افتراضية تحاكي انحراف قطار

نظمت اليوم مصالح الحماية المدنية بالنعامة تحت إشراف مديرها الولائي المقدم عبد الحميد بلهوشي مناورة افتراضية تحاكي وقوع انحراف قطار لنقل المسافرين وانقلابه بإقليم بلدية البيوض شمالي النعامة.

هذه العملية التي شاركت فيها مصالح الدرك والغابات والصحة والبيئة ومؤسسة نفطال تهدف إلى تفعيل مخطط النجدة البلدي بالبيوض واختبار مدى جاهزية مختلف المقاييس والوسائل المادية والبشرية المتدخلة أثناء حدوث الكوارث.

للإشارة فإن المنطقة التي تم اختيارها للمناورة معروفة بكثافة الرمال التي زحفت على خط السكة الحديدية وشلت حركته في عديد المرات لا سيما أثناء هبوب الرياح.