تعزيز الأسطولين الجوي والبحري أولوية

أكد وزير النقل يوسف شرفة، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن القطاع سطر برنامجا خاصا لتعزيز الأسطولين البحري والجوي الوطنيين كـ"أولوية" لتحسين مستويات الخدمة.

وأوضح شرفة في جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت للأسئلة الشفوية، ترأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس، أن "القطاع يعمل على دعم الخطوط الجوية الجزائرية، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضي بدعم الأسطول بـ25 طائرة جديدة، عبر اقتناء 15 طائرة وكراء 10 طائرات إضافية".

وسيسمح ذلك بتعزيز حضور الجوية الجزائرية واستغلال كافة المطارات الـ36 المتواجدة عبر ولايات البلاد، حسب الوزير.

وفي رده على سؤال لعضو مجلس الأمة، محمد بوكرو (حر)، حول تعزيز بعض خطوط شبكة النقل بالسكك الحديدية بولاية قسنطينة، أفاد شرفة أن إعادة بعث خط بوشقوف-الخروب توجد حاليا في مرحلة الدراسة، حيث تمت المصادقة النهائية على مسار الخط من طرف مصالح ولاية قالمة.

وتقوم مصالح الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة انجاز الاستثمارات في السكك الحديدية "أنسريف" برفع التحفظات المسجلة على مستوى الصندوق الوطني للتجهيز، لاسيما ما تعلق بمردودية الخط وأثره على الزبائن عبر 11 مدينة، أين يتم تسجيل العملية الخاصة بإنجاز المشروع حين انتهاء الدراسة.

كما تقوم مصالح الوكالة بصيانة خط الجزائر-قسنطينة على مستوى عدة مقاطع ما يسمح بتقليص مدة السفر ورفع قدرة استيعاب الخط.

وبخصوص قطار الضواحي، لفت الوزير إلى أنه يتم حاليا استغلال أربع رحلات تربط قسنطينة بزيغود يوسف مرورا بحامة بوزيان وكاف صالح وديدوش، في حين لا يستغل الخط زيغود يوسف-عين بوزيان على مسافة 10 كم بفعل أشغال الصيانة والذي سيتم استغلاله فور إنهاء الأشغال.

وتنجز شركة النقل بالسكك الحديدية دراسة جدوى لإنجاز مواقف عبر عدة إحياء ستنتهي في جوان المقبل، ليتم استغلالها جزئيا خلال الثلاثي الأخير من 2023.