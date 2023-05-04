أسفرت قرعة نصف نهائي كأس الرابطة، التي أجريت اليوم الخميس، عن مواجهتين مثيرتين.

ويأتي الداربي العاصمة بين مولودية والجزائر واتحاد الجزائر في المقدمة نظرا للندية الكبيرة بين الجانبين حتى في الأصناف الصغرى، فيما ستجمع المقابلة الثانية بين حامل لقب البطولة في صنف الرديف شباب قسنطينة ونظيره شباب بلوزداد.

وستجرى المواجهتان يوم 23 ماي الجاري، حيث سيتم تحديد التوقيت والملاعب في وقت لاحق.

وتم استحداث هذه المنافسة في الموسم الكروي الجاري ويشارك فيها صنف الرديف الخاص بأندية الرابطة المحترفة الأولى.

وكانت مواجهات ربع النهائي قد أجريت الثلاثاء الماضي وجاءت نتائجها على النحو التالي:

هلال شلغوم العيد 2 – اتحاد الجزائر 3

شباب بلوزداد 3 – وفاق سطيف 2

مولودية الجزائر 1 – شبيبة القبائل 0

شباب قسنطينة 4 – نادي بارادو 2