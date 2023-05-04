الدفع الإلكتروني: 837 ألف عملية خلال الثلاثي الأول من 2023

بلغ عدد عمليات الدفع الإلكتروني عبر محطات الدفع TPE أزيد من 837 ألف عملية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، بقيمة تفوق 6.7 مليار دج، حسبما أعلن عنه اليوم الخميس المدير العام لتجمع النقد الآلي GIE Monétique ، مجيد مسعودان.

وأوضح مسعودان، اعتمادا على آخر البيانات الإحصائية للتجمع، أن عدد عمليات الدفع عبر محطات الدفع الإلكتروني (TPE) "بلغ أزيد من 837 ألف معاملة خلال الثلاثي الأول من 2023، بقيمة تفوق 6.7 مليار دج، فيما بلغ عدد المعاملات نهاية سنة 2022 أزيد من 2.7 مليون معاملة بقيمة تفوق 19 مليار دج".

وبلغ العدد الإجمالي لمحطات الدفع الإلكتروني خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 49030 محطة، حسب مدير التجمع، بزيادة قدرها 2767 محطة، مقارنة بالعدد المسجل مع نهاية سنة 2022 والبالغ 46263 محطة.

أما بالنسبة لعدد بطاقات الدفع الإلكتروني فبلغ إلى غاية نهاية شهر مارس أزيد من 14 مليون بطاقة موزعة بين بطاقات بنكية وبطاقة الذهبية لبريد الجزائر، وفق مسعودان الذي كشف عن هذه الحصيلة خلال مشاركته في يوم إعلامي حول "الشمول المالي والتغيرات المناخية"، نظمته الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية في إطار إحياء اليوم العربي للشمول المالي.

من جهته، يعرف نشاط الدفع على الإنترنت زيادة في أرقامه، بفضل ارتفاع عدد التجار المنخرطين في نظام الدفع الإلكتروني البيبنكي إلى 337 "تاجر ويب"، بزيادة قدرها 46 تاجرا خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، حسب حصيلة التجمع.

وبلغ عدد المعاملات خلال نفس الفترة حوالي 2.7 مليون معاملة بمبلغ إجمالي يناهز 5.7 مليار دج، موزعة على نشاطات الاتصالات، النقل، التأمين، الفواتير، الخدمات الإدارية، الخدمات، بيع السلع، الرياضة والترفيه.

كما شهد نشاط الدفع عبر الهاتف المفتوح للتعاملات داخل البنوك فقط (زبون لنفس المؤسسة المالية)، حوالي 7.6 مليون عملية دفع بقيمة تفوق 5.5 مليار دج، خلال الثلاثي الأول.

أما بالنسبة لتحويل الأموال عبر الهاتف فشهد خلال نفس الفترة حوالي 3 ملايين عملية بقيمة تفوق 37 مليار دج.

وفاق العدد الإجمالي لمعاملات السحب على جهاز الصرف الآلي خلال الثلاثي الأول 40 مليون معاملة بقيمة تناهز 770 مليار دج.

كما ارتفع العدد الإجمالي لأجهزة الصرف الآلي البيبنكية العاملة خلال الثلاثي الأول إلى 3713 جهاز بزيادة قدرها 55 جهازا، مقارنة بالعدد المسجل مع نهاية 2022 والبالغ 3658 جهاز.