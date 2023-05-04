تصريحات المنقوش عقب لقائها الرئيس تبون

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون اليوم الخميس، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي لليبيا نجلاء المنقوش.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، حضر الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف ومدير ديوان رئاسة الجمهورية محمد النذير العرباوي.

وكتبت المنقوش على حسابها في تويتر "التقيت بفخامة رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، بالعاصمة الجزائرية، خلال زيارة عمل رسمية لتوحيد مواقف بلدينا إزاء التطورات في السودان، جدد الرئيس دعم الأشقاء بالجزائر استقرار ليبيا، ومواصلتهم دعم وتطوير علاقات التعاون التاريخية بين البلدين بما يخدم شعبينا الشقيقين".