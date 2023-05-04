أبرز تصريحات رئيس الجمهورية (فيديو)

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لقاء دوريا مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، حسب ما نقل التلفزيون العمومي.

ووفق ذات المصدر تم إجراء اللقاء خلال إشراف رئيس الجمهورية أمس على احتفالية اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وخلال هذا اللقاء الذي سيبث لاحقا، أكد الرئيس تبون استعداده لوضع "كافة الإمكانيات تحت تصرف كل الجرائد الوطنية دون استثناء", مبرزا ضرورة تنظيم الصحفيين أنفسهم عبر تنظيمات نقابية وأن تكون هناك "روح وطنية عالية في إعداد المقالات والانتقادات" التي ينبغي --مثلما قال-- أن تخدم المصلحة الوطنية.

وفي سياق ذي صلة، انتقد رئيس الجمهورية تركيز بعض المنظمات غير الحكومية على انتقاد الجزائر وتصنيفها ضمن الدول التي لا تحترم الحريات، واصفا ذلك بـ"الافتراء على الجزائر" التي "لديها ثقة في أبنائها"، كما أضاف.

وأشار إلى أن بعض المنظمات غير الحكومية، على غرار "مراسلون بلا حدود"، تعطي "تصنيفات خاضعة لاعتبارات مسيريها"، مؤكدا أن "التصنيف الذي ينبغي أخذه بعين الاعتبار هو تصنيف الأمم المتحدة ومؤسساتها"، مشيرا إلى أن الزخم في عدد الجرائد الموجودة في الجزائر لا يوجد إلا في الدول المتطورة.

وتطرق رئيس الجمهورية إلى عضوية سوريا بجامعة الدول العربية، حيث أكد بالقول: "ما نقوم به قائم على أساس أن سوريا عضو مؤسس للجامعة العربية"، مشددا على أن "عزلها من عدمه لا يعني حرمانها من حقوقها".

غير أنه بالمقابل --يستطرد رئيس الجمهورية-- "هناك نظام دولي يفرض نفسه على الضعيف قبل القوي"، معربا عن أمله في أن "تتغير الرؤية العربية" وأن يلتئم الصف العربي ويصبح قوة.

وأكد قائلا في ذات السياق: "من المفروض أن نكون نحن أول من يؤمن بقوتنا".

وبعد أن أكد بأن موقف الجزائر من سوريا "لم يتغير أبدا"، ذكر الرئيس تبون بالمساعدة التي قدمتها الجزائر لهذا البلد الشقيق عقب تعرضه لزلزال مدمر في فبراير المنصرم، مبرزا أن هذه المساعدة كانت "هبة من القلب، غير خاضعة لأي حسابات سياسية".

وسجل في هذا الصدد أن مواقف الجزائر وجميع مبادراتها ترتكز حصريا على مبدأ التضامن والتآزر العربي بعيدا عن كل الحسابات السياسية أو المصالح الضيقة.

فيديو لتصريحات رئيس الجمهورية نقلا عن التلفزيون العمومي: