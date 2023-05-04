تيبازة : وفاة أربعيني في حادث مروري مميت

أودى حادث مروري مميت وقع مساء اليوم الخميس، على مستوى الطريق الوطني رقم 67 بالقليعة شرقي تيبازة بحياة أربعيني نقل إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الحكيم فارس يحي بالقليعة.

الحادث المميت وقع على الساعة14سا 44د من نهار اليوم ، حيث تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالقليعة، لأجل حادث إنحراف وانقلاب سيارة سياحية، على مستوى الطريق الوطني رقم 67 بمحاذاة السوق الأسبوعي للسيارات ببلدية و دائرة القليعة .

وخلف الحادث ضحية واحدة متوفية من جنس ذكر يبلغ من العمر 41سنة نقل إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الحكيم فارس يحي بالقليعة.