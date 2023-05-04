غليزان: تحرير 223 مخالفة ضد أصحاب الدرجات النارية

تواصل المصلحة الولائية للأمن العمومي وامتداداتها بأمن الدوائر والحواضر عملياتها الاستباقية للحد من حوادث المرور ورفع المخالفات المرتكبة من قبل أصحاب الدراجات النارية حيث تم خلال شهر أفريل من توقيف 690 دراجة نارية أين تم تحرير 223 مخالفة مرورية و36 جنحة مرورية، مع وضع 431 دراجة نارية في المحشر.

ومن بين المخالفات التي تم رفعها ضد سائقي الدراجات النارية تتمثل في عدم تقديم الوثائق، وانعدام شهادة التأمين، وعدم استعمال الخوذة، وكذا شهادة التأمين غير سارية المفعول.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين الذين أحيلوا بموجبها أمام العدالة.