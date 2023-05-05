ارتفاع أسعار النفط بعد موجة خسائر

صعدت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بعد موجة خسائر سجلتها الأسعار هذا الأسبوع، وتراجعت الأسعار في ظل مخاوف من حدوث ركود اقتصادي ما سيؤثر على الطلب على الخام.

وبحلول الساعة 06:31 بتوقيت الجزائر، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.27 بالمائة إلى 69.43 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.32 بالمائة إلى 73.46 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

ورغم الارتفاع تتجه أسعار الذهب الأسود نحو تسجيل خسائر أسبوعية، الخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 8.5 بالمائة، والخام الأمريكي بأكثر من 10 بالمائة.