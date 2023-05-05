المدية: ظهور الحمى المالطية بالسدارية

سجلت بلدية السدراية شرق المدية إصابة أربعة رؤوس أغنام بداء الحمى المالطية ، وقد سارعت مصالح البلدية إلي دعوة مربي الماشية إلى اتخاذ الحيطة والحذر واتخاذ كل الاحتياطات والتدابير اللازمة في مثل هذه الأحوال بعزل ووسم رؤوس الماشية التي تأكد إصابتها بالداء ، وعزل الاسطبل ومنع أي شخص من الدخول إليه ما عدا العمال وأعوان البياطرة المكلفين بعلاج الحيوانات، نقل رؤوس الماشية المصابة إلى المذبح مرفقة بأمر الذبح الصحي مسلم من طرف البيطري ، ومنع تسويق حليب الحيوانات الموجودة في البؤرة إلا إلى الملبنة قصد البسترة ويمنع تناول الحليب نيئا وتناول مشتقاته.