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المدية: ظهور الحمى المالطية بالسدارية

مجتمع
5 ماي 2023 ()
ط عبد الكريم
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سجلت بلدية السدراية شرق المدية إصابة أربعة رؤوس أغنام بداء الحمى المالطية ، وقد سارعت مصالح البلدية إلي دعوة مربي الماشية إلى اتخاذ الحيطة والحذر واتخاذ كل الاحتياطات والتدابير اللازمة في مثل هذه الأحوال بعزل ووسم رؤوس الماشية التي تأكد إصابتها بالداء ، وعزل الاسطبل ومنع أي شخص من الدخول إليه ما عدا العمال وأعوان البياطرة المكلفين بعلاج الحيوانات، نقل رؤوس الماشية المصابة إلى المذبح مرفقة بأمر الذبح الصحي مسلم من طرف البيطري ، ومنع تسويق حليب الحيوانات الموجودة في البؤرة إلا إلى الملبنة قصد البسترة ويمنع تناول الحليب نيئا  وتناول مشتقاته.

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