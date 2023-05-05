"الخضر" للتدارك أمام الكونغو

يواجه المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، مساء اليوم الجمعة، نظيره الكونغولي لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس إفريقيا للناشئين.

وتُلعب المباراة بداية من الساعة 20:00 مساء على ملعب نيلسون مانديلا ببراقي بالجزائر العاصمة، بينما تُجرى المباراة الثانية من نفس المجموعة على ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، والتي تجمع منتخب السنغال بنظيره الصومالي.

وأكمل عناصر الخضر تحضيراتهم للمواجهة الحاسمة، حيث يأمل محاربي الصحراء في تحقيق النقاط الثلاث من التأهل للدور المقبل.

وأكد المدرب أرزقي رمان، خلال تنشيطه ندوة صحفية أمس الخميس، أن أشباله عازمون على الفوز وتدارك خيبة السنغال، مضيفا أن المواجهة ستكون صعبة لكنهم سيفعلون كل شيء من أجل الانتصار وإسعاد الأنصار.

وكان المنتخب الوطني قد انهزم في الجولة الثانية أمام المنتخب السنيغالي بثلاثية نظيفة، ويأمل رفقاء القائد مسلم أناتوف في محو الأداء السيئ الذي ظهر به في المباراة السابقة.