الأفريبول توافق على تسجيل مقترح العضوية الدائمة للجزائر

وافقت اللجنة التنفيذية لآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي "أفريبول" على تسجيل مقترح العضوية الدائمة للجزائر في المكتب التنفيذي لـ "أفريبول".

وجاء في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، "وافقت اللجنة التنفيذية لآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي "أفريبول" على تسجيل مقترح الجزائر المتعلق بالحصول على صفة العضوية الدائمة في المكتب التنفيذي للأفريبول".

يضيف ذات المصدر، الموافقة جاءت "ضمن توصيات أشغال الدورة الـ 11 المنعقدة يومي 03 و04 ماي 2023، بالعاصمة تونس، على أن يتم عرضه للمصادقة، خلال أشغال الجمعية العامة المزمع تنظيمها شهر أكتوبر 2023".