معتمرون جزائريون يستغيثون

دعت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، وزارة السياحة وديوان الحج للتدخل، وإغاثة المعتمرين الجزائريين، أغلبهم من كبار السن طردوا من غرف الفندق بمكة بسبب انتهاء مدة العقد.

وفي نداء استغاثة، نقلته المنظمة عبر حسابها الرسمي، "فيسبوك" لـ 100 معتمر جزائري، ومن بين المطرودين 60 معتمر نساء، مؤكدة أنها تعرف اسم الوكالة السياحية التي تكفلت بالرحلة وقد عرضت القضية على وزارة السياحة.

وأشارت المنظمة إلى أن مدير الفندق طالب المعتمرين بإخلاء الغرف لانتهاء مدة العقد.

وأوضحت المنظمة بأن الوكيل السعودي لا يبالي مع تهرب وكالة السياحة الجزائرية من مسؤوليتها وطالب المعتمرين بأموال إضافية.