وجهة زروقي الجديدة تتحدد

أعلن نادي تفينتي الهولندي، اليوم الجمعة، توصله لاتفاق مع نظيره من فينورد، لانتقال الدولي الجزائري، رامز زروقي، نحو متصدر الدوري الهولندي لهذا الموسم، ابتداء من الصيف المقبل، وذلك عقب مفاوضات وشدّ وجذب استمر لحوالي عام كامل.

وكان انتقال زروقي (24 عامًا) إلى نادي فينورد قد فشل في مناسبتين، الأولى خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، والثانية خلال الميركاتو الشتوي الأخير، بسبب إصرار إدارة نادي تفينتي على الاحتفاظ به إلى غاية نهاية الموسم الجاري، ومطالبها المالية المبالغ فيها، ما تسبب في غضب نجم منتخب الجزائر ودخوله في صراع مع إدارة فريقه.

ونشر نادي تفينتي، اليوم الجمعة، بيانًا على موقعه الرسمي أعلن فيه الاتفاق مع إدارة فينورد، وجاء فيه: "توصل ناديا تفينتي وفينورد إلى اتفاق بشأن انتقال رامز زروقي إلى نادي روتردام الموسم المقبل"، مضيفًا: "بعد فشل الفريقين في التوصل إلى اتفاق الصيف الماضي وخلال العطلة الشتوية، توصل كلا الناديين الآن إلى اتفاق"، وختم: "سيتم الانتهاء من صفقة الانتقال في وقت لاحق".