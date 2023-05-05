إعلان هام حول كورونا

بعد ثلاثة أعوام أودت خلالها جائحة كوفيد-19 بحياة ما لا يقل عن 20 مليون شخص، وبعدما أثارت فوضى اقتصادية عالمية وعمّقت انعدام المساواة، قالت المنظمة العالمية للصحة الجمعة إن الجائحة لم تعد تشكّل حالة طوارئ صحية عالمية.

وصرح المدير العام لمنظمة الصحّة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس للصحافيين "أعلن أنّ كوفيد-19 لم يعد يعتبر حالة طوارئ صحية عالمية"، مقدرا أن الوباء قتل "ما لا يقلّ عن 20 مليون شخص"، وهي حصيلة تفوق التقديرات الرسمية بثلاث مرات.

ويأتي هذا الإعلان بعدما اتفقت لجنة الطوارئ المستقلة التابعة لمنظمة الصحة العالمية بشأن كوفيد خلال اجتماعها الـ15 الخميس على أنّ الأزمة لم تعد تستحقّ أعلى مستوى من التأهب.

هذا، وحذر تيدروس من أنّ القرار لا يعني أنّ الخطر قد زال، مشيراً إلى إمكان إعادة إعلان حالة الطوارئ إذا تغيّر الوضع، قائلا "أسوأ شيء يمكن أن يفعله أيّ بلد الآن هو استخدام هذا الإعلان سبباً للتخلّي عن حذره أو تفكيك الأنظمة التي أنشأها أو إرسال رسالة إلى شعبه مفادها أنّ كوفيد-19 لا يثير القلق".