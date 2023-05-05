ڨالمة: مشاركة ألف عداء في نصف الماراطون الوطني

عرفت الطبيعة الثانية لسباق نصف الماراطون الوطني، المنظمة صباح اليوم الجمعة، من طرف النادي الرياضي الهاوي "رونينغ كلوب كالما" بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بڨالمة مشاركة حوالي 1000 مشارك ومشاركة من مختلف الفئات العمرية ومن بينهم مشاركون من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما عرف مشاركة وطنية حسب المنظمين.

جرى سباق الطبيعة الثانية من عمر المراطون ، على مسافة 21كلم، بين نقطة الانطلاق بالقرب من المحطة الحموية القديمة (حمام مسخوطين) بقلب الجوهرية السياحية حمام دباغ، وصلت إلى المركب الرياضي الشهيد يويداني بوجمعة لمدينة ڨالمة، حيث عرف تنافسا قويا نشطه مشاركون من فئات شبانية وكهول وكبار سن (74سنة) وعنصر نسوي وبعض ذوي الاحتياجات الخاصة.

وعرف الماراطون الذي رعته سلطات ولاية قالمة، تنظيما جيدا من مصالح الأمن والدرك الوطنيين على امتداد المضمار وخاصة على مقربة الوصول بالمدخل الغربية لمدينة قالمة، أين أدت مصالح الأمن دورا كبيرا في تنظيم الحركة المرورية وتسهيل مرور العدائين مثلما وقفنا عليه خلاله تغطيتنا للسباق.

يذكر أن هذه الطبعة من الماراطون تدخل ضمن برنامج إحياء اليوم الوطني للذاكرة وإحياء الذكرى الـ78 لمجازر 08 ماي 1945 الدامية بكل من ڨالمة، سطيف، خراطة بحواضرها وقراها ومداشرها.