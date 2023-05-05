محادثات جزائرية- بريطانية

تحادث وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الجمعة، مع وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية، اللورد طارق أحمد من ويمبلدون، وهذا خلال الزيارة التي قادته إلى لندن لتمثيل رئيس الجمهورية في مراسم تتويج جلالة الملك تشارلز الثالث.

وجاء في بيان وزارة الشؤون الخارجية، أنه وفي مستهل اللقاء، أشاد وزير الدولة اللورد طارق أحمد بمشاركة الجزائر في حفل تولي العاهل البريطاني الجديد العرش.

وبهذه المناسبة، يضيف البيان، استعرض الطرفان العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها في مجالات الطاقة والتجارة والأمن والثقافة، حيث أعربا عن ارتياحهما للتطور الواعد الذي تشهده هذه العلاقات. كما اتفقا على إعادة إطلاق مجموعة العمل المشتركة لتعزيز الإطار العام للتعاون الاقتصادي بهدف بناء شراكة متينة تستجيب لتطلعات البلدين وإمكانياتها الاقتصادية والبشرية.

من جانب آخر، وتحسبا لانعقاد الدورة المقبلة للحوار الاستراتيجي الجزائري-البريطاني، تبادل الوزيران وجهات النظر حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأوضاع في مالي وليبيا ومنطقة الساحل والصحراء وكذا التطورات المسجلة في قضية الصحراء الغربية. كما ناقشا تدهور الوضع الأمني والإنساني في السودان على ضوء الجهود الرامية لوقف الاقتتال وإطلاق عملية سياسية بغية الوصول إلى حل سلمي ودائم للأزمة في هذا البلد.