Importante annonce concernant la Covid-19

L’organisation onusienne a déclaré vendredi 5 mai la fin de ce niveau d’alerte maximal, tout en rappelant que le virus n’est ni éradiqué, ni devenu inoffensif.

C’est par la voix de son directeur général, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé, vendredi 5 mai dans l’après-midi, la levée du niveau maximal d’alerte mondiale face au Covid-19, une décision très attendue.

« C’est avec beaucoup d’espoir que je déclare que le Covid-19 n’est plus une urgence sanitaire de portée internationale », s’est réjoui le directeur de l’OMS. Même si, a-t-il tempéré, des millions de personnes continuent d’être infectées ou réinfectées par le SARS-CoV-2 et que des milliers de personnes en meurent encore chaque semaine. « Ce virus est là pour durer, il continue de tuer », a martelé Dr Tedros.

L’annonce de la levée de l’état d’urgence intervient ainsi trois ans, treize semaines et quatre jours après ce jour du 30 janvier 2020 où le docteur Tedros, la voix blanche et le verbe trébuchant, décrétait l’alerte maximale face à un virus surgi de Chine, se diffusant à vitesse prodigieuse et semant le chaos. Durant plus de trois ans, le virus balayera le monde d’une série de vagues meurtrières.