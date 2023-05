Dernier bilan de la Covid-19

Six nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et trois guérisons ont été enregistrés, au cours des dernières 24h en Algérie a indiqué ce vendredi, le ministère de la santé et de la réforme hospitalière dans son bilan quotidien.

Aucun décès suite aux complications liées à la pandémie n'a été déploré durant la même période.

La même source précise qu'un seul patient se trouve actuellement aux soins intensifs.

Le total des cas confirmés s'élève ainsi à 271.751, celui des décès demeure inchangé (6.881), alors que le nombre total des patients guéris passe à 182.981 cas, précise le communiqué.