Entretiens algéro-britanniques

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, s’est entretenu, vendredi, avec le ministre d'Etat britannique aux Affaires étrangères, Lord Tariq Ahmad de Wimbledon, dans le cadre de la visite officielle qu’il effectue à Londres pour représenter le président de la République M. Abdelmadjid Tebboune, à la cérémonie de couronnement de sa Majesté le Roi Charles III, indique un communiqué de ce ministère.

"De prime abord, le ministre d’Etat a tenu à saluer la participation de l’Algérie à la cérémonie marquant l’accession au trône du nouveau souverain britannique", note la même source.

Les deux parties ont, par la suite, examiné "l’état des relations bilatérales et les perspectives de leur renforcement dans les domaines de l'énergie, du commerce, de la sécurité et de la culture".

A cet égard, "tout en exprimant leur satisfaction quant à l'évolution prometteuse de ces relations", les deux ministres sont convenus de "relancer le Groupe de travail conjoint pour le renforcement du cadre global de la coopération économique dans la perspective de bâtir un partenariat solide qui soit à la hauteur des potentialités économiques et humaines des deux pays".

Par ailleurs, et en prévision de la prochaine session du dialogue stratégique algéro-britannique, l’entretien entre les deux ministres a donné lieu à un échange de vues sur "plusieurs questions d’intérêt commun, dont notamment les situations au Mali, en Libye et dans l’espace sahélo-saharien, ainsi que les développements enregistrés dans le traitement de la question du Sahara occidental".

"La détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire au Soudan a été également abordée à la lumière des efforts en cours visant à faire cesser les hostilités militaires et à promouvoir une solution politique et durable à la crise dans ce pays", ajoute le communiqué.