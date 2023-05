Les "verts" affrontent le Congo ce soir

L'équipe nationale de football des moins de 17 ans (U17), dos au mur, jouera sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2023, ce soir face au Congo au stade Nelson Mandela de Baraki (20h00), à l'occasion de la 3e et dernière journée (Gr.A) de la phase de groupes.

Sévèrement battue par le Sénégal mardi (0-3), l’équipe nationale est appelée à se remettre en question pour rendre une meilleure copie face à une équipe congolaise, qui a été tenue en échec par la Somalie (1-1), et condamnée à gagner pour se qualifier.

Ayant raté une belle occasion de se qualifier au prochain tour mardi face aux Sénégalais avant cette dernière journée, l'équipe nationale aura besoin d'un match nul pour valider son ticket.

"En dépit de cette défaite, nous sommes toujours en vie, notre destin est toujours entre nos mains. Nous devons vite se remettre au travail et remobiliser les joueurs. Une victoire vendredi face au Congo nous permettra de valider notre ticket pour les quarts de finale. En vue de ce dernier match, nous devons corriger nos erreurs pour réaliser un bon match et passer au prochain tour. Je n'exclus pas des changements", a indiqué le coach national Arezki Remmane.

Sur un plan purement tactique, Remmane va certainement secouer ses défenseurs pour faire preuve de complémentarité et de solidité, et surtout éviter les erreurs de concentration commises face au Sénégal.

Remmane pourra disposer de l’ensemble de ses joueurs, après le retour de blessure du défenseur du Paradou AC Younés Badani, qui a retrouvé la compétition face au Sénégal en faisant son apparition en cours de jeu.

Dans l’autre match du groupe A, le Sénégal, assuré de terminer leader, affrontera la Somalie, qui va chercher à créer l’exploit, en match prévu également vendredi au stade Chahid Hamlaoui de Constantine (20h00).

Les deux premiers de chacun des trois groupes, ainsi que les deux meilleurs troisièmes, se qualifient pour les quarts de finale.

Les quatre premiers du tournoi représenteront l'Afrique au Mondial U17 (10 novembre-2 décembre 2023) qui devait se jouer au Pérou, avant que la Fédération internationale (Fifa) ne décide de retirer l'organisation à ce pays en raison du retard pris dans la réalisation des infrastructures sportives, dont les stades de football. La FIFA n'a pas encore désigné le pays hôte qui remplacera le Pérou.