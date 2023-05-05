شباب بلوزداد يعود إلى سكة الانتصارات

حسم شباب بلوزداد، اليوم الجمعة، القمة التي جمعته بوفاق سطيف على ملعب 20 أوت بالعاصمة في إطار تسوية رزنامة الرابطة المحترفة الأولى.

واكتفى حامل اللقب في الثلاث مواسم الماضية بهدف وحيد سجله وسط الميدان أكرم بوراس في الدقيقة 22 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من الظهير الأيمن مختار بلخيثر.

ويعتبر هذا الانتصار الأول لأشبال المدرب نبيل الكوكي بعد 5 مواجهات متتالية مني فيها بهزيمتين في رابطة الأبطال الإفريقية وتعادلين وهزيمة في البطولة.

بهذه النتيجة يعزز أبناء العقيبة الصدارة برصيد 48 نقطة مبتعدين بفارق 8 نقاط كاملة على الملاحق شباب قسنطينة، فيما يبقى وفاق سطيف في المركز الثالث مناصفة مع مولودية الجزائر برصيد 35 نقطة.

وتبقى لشباب بلوزداد مقابلة متأخرة واحدة في البطولة ستجمعه هذا الثلاثاء بمولودية الجزائر في داربي عاصمي مثير على ملعب 5 جويلية.