Détails supplémentaires sur l'affaire du crime de Batna

La Direction Générale de la Sureté Nationale a publié ce vendredi un reportage révélant de nouveaux détails concernant l'homicide dont a été victime un homme d'affaires originaire de Batna, en l'occurrence Benyahia Abderrezak qui a été assassiné devant son domicile. les assaillants et ses acolytes ont été arrêtés, précise la même source.

Les faits de cette affaire remontent au 18 avril dernier, alors que l'homme d'affaire (63 ans),était entrain de stationner sa voiture, dans le garage de sa maison vers 32:30 avant que l'assaillant habillé en Djilbab ne descende de son véhicule et lui tire trois balles avant de prendre la fuite.

Le service de la police judiciaire de la sureté de wilaya de Batna a immédiatement ouvert une enquête sur cet homicide dont les auteurs avaient essayé de fausser les pistes en utilisant de fausses plaques d'immatriculation.

l'enquête a notamment révélé que l'assaillant a inscrit il y a quelques mois sa sortie du territoire national vers la Tunisie avant de revenir en Algérie en clandestin, afin de brouiller les pistes des enquêteurs, qui sont enfin parvenus à arrêter l'auteur du crime, "D.K", âgé de 47ans et ses partenaires dont une femme.

Ils ont aussi parvenus à avoir l'arme du crime qui a été dissimulée dans une causse métallique et enterrée dans un champs agricole.

à l'intérieur de cette caisse, les enquêteurs ont retrouvé un fusil à pompe fabriquée à l'étranger dont l'enquête a révélé qu'il s'agit de l'arme du crime. un autre pistolet et une munition ainsi qu'une quantité de drogues ont également été retrouvés.

les enquêteurs ont aussi récupéré la voiture utilisée ainsi que d'autres véhicules que l'assaillant utilisait pour son déplacement en plus du Djilbab qu'il utilisait pour se dissimuler.

le procureur de la République près le tribunal de Batna a révélé, hier, que l'accusé principal dans cette affaire a été placé en détention et des mandats d'arrêt ont été lancés contre deux accusés dans cette affaire. Trois autres accusés ont été placés sous contrôle judiciaire.