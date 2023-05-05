ميسي يعتذر ..

تقدّم نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي باعتذاره لناديه باريس سان جرمان الفرنسي ولزملائه بعد الزيارة التي قام بها إلى السعودية مطلع الأسبوع الحالي دون إذن النادي.

وقال ميسي، في شريط فيديو مقتضب "كنت صدقا اعتقد بأننا سنحصل على يوم راحة بعد المباراة كما اعتدنا في الأسابيع الأخيرة".

ويأتي هذا غداة خسارة فريقه أمام لوريان في الدوري المحلي.

وتابع بطل العالم قائلا "قمت بتنظيم السفر ولم أتمكن من إلغائه بعد أن الغيته سابقا. أنا اعتذر من زملائي وانتظر ماذا سيقرر النادي. أطلب الصفح من زملائي ومن النادي".





يُذكر أن مدرب باريس سان جرمان الفرنسي كريستوف غالتييه كان قد أدلى بأول تعليق على قضية إيقاف ميسي بسبب سفره إلى السعودية دون موافقة النادي قلا "أُبلغت مطلع الأسبوع من قبل إدارتي بقرارها ايقاف ليو (ميسي) بعد إبلاغي بالقرار، اتخذت قرار عدم التعليق. أنا موظّف بالنادي، لقد اتّخذ قرار، لن أعلّق عليه".