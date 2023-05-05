شبيبة القبائل تتنفس

حققت شبيبة القبائل، اليوم الجمعة، فوزا ثمينا على حساب اتحاد الجزائر في إطار تسوية رزنامة الرابطة المحترفة الأولى.

ويدين "الكناري" لمتوسط الميدان سليم بوخنشوش مسجل الهدف الوحيد في المواجهة برأسية محكمة في الدقيقة 33 بعد مخالفة منفذة بإحكام من زميله ياسين قنينة.

ورغم هذا الفوز تبقى شبيبة القبائل في المركز قبل الأخير برصيد 20 نقطة غير أن الفارق تقلص عن صاحب المركز 14، نادي بارادو، إلى نقطة وحيدة.

ويبقى في رصيد النادي القبائلي مواجهتين متأخرتين في حين يملك نادي بارادو مقابلة متأخرة وحيدة.

في المقابل، يتواجد نادي سوسطارة في المركز السادس برصيد 32 نقطة مع مقابلتين متأخرتين، حيث سيخوض هذا الأربعاء ذهاب نصف نهائي كأس "الكأف" في الكوت ديفوار ضد نادي أسيك ميموزا.