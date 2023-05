Soulagement pour la JSK

La Jeunesse Sportive de Kabylie JSK a réalisé, ce vendredi, une victoire précieuse face à l'Union Sportive de la Médine d'Alger USMA dans le cadre de la première ligue professionnelle.

Le seul but de la rencontre a été inscrit par le milieu de terrain Salim Boukhenchouche à la 33° de la rencontre après un pénalty exécuté par son ami Yacine Kenina.

Malgré cette victoire, la JSK reste en avant dernière position du classement avec 20 points et à un seul point d'écart du détenteur de la 14ème place le Paradou Athlétic Club, à la différence que le club kabyle a deux matchs en retard à jouer alors que Paradou AC n'a qu'un seul.

Par ailleurs, le club de Soustara est en sixième place dans le classement, avec 32 points et deux matchs en retard. Il affrontera, ce mercredi, le club ivoirien "Asec Mimosas" en Côte d'Ivoire dans le cadre du match aller de la demie finale de la CAF