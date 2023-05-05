أحداث ملعب رادس: عقوبات "الكاف"

أصدرت لجنة الانضباط التابعة للكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، اليوم الجمعة، قراراتها بخصوص أحداث مقابلة الترجي التونسي وشبيبة القبائل في إطار إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بمعلب رادس في العاصمة التونسية.

وحسب بيان النادي التونسي قررت لجنة الانضباط تسليط العقوبات التالية على الترجي:

-عقوبة اللعب بدون حضور الجمهور لأربعة مقابلات قادمة، والتي يكون فيها الترجي الرياضي التونسي مضيفا، وذلك بسبب الإخلالات التي شابت اللقاء.

- تمتع الترجي الرياضي التونسي بتأجيل تنفيذ هذا القرار في حدود مقابلتين فقط، على أن لا ينسب لنادي الترجي أي تجاوز تأديبي في بحر 12 شهرا، وفي صورة إتيان أي تجاوز أو إخلال خلال هذه المدة، فسيقع حرمانه، وبصفة آلية من المشاركة في مسابقة الأندية الموالية، وتطبيق العقوبة المؤجلة، وذلك بغض النظر عن باقي العقوبات الممكن اتخاذها.

- معاقبة الترجي الرياضي التونسي بغرامة مالية قدرها 300 ألف دولار أمريكي.